Sinilillekampaania on rajale toonud 1400 jooksusõpra

Sinilillejooksu kõrvale on tulnud ka Sinilillekese jooks, mille 200 meetri pikkusele rajale on oodatud kuni 12-aastased lapsed. "Esmakordselt korraldasid Sinilillekese jooksu 2016. aastal Hiiumaa tublid naiskodukaitsjad ning tänaseks on sellest kujunenud Sinilillejooksu lahutamatu osa, mis on saanud väga positiivse vastuvõtu. Tunneme siirast rõõmu, et tervislikke eluviise harrastatakse kogu perega," ütles Kollo ja tänas kõiki veteranidele au andnud osalenuid.