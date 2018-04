Ministeerium hoiatab prügilõkke tervist kahjustava mõju eest

Lõke. Pilt on illustratiivne.

Keskkonnaministeerium tuletab kevadiste heakorratööde puhul meelde, et lõkkes tohib põletada vaid immutamata puitu, kiletamata pappi ja paberit ning rangelt on keelatud koduste jäätmete põletamine, sest see ohustab lähedal olevate inimeste tervist.