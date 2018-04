Kaitseväelased harjutasid linnalahingu pidamist

Moel harjutati linnalahingu elemente kohaliku tootmisettevõtte territooriumil, kus tavapärane töö jätkus ka harjutuse ajal. "On väga meeldiv, et Moe peenviinavabriku haldajad meid siin võõrustavad ja ei lase ennast sõdurite tegevusest häirida," ütles harjutuse üldjuht leitnant Edgar Pau ja kiitis samas veel Tapa linnas kasutada antud taristu omaniku vastutulelikkust, sest seal said sõdurid harjutada ka jõulist ruumi sisenemist.