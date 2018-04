Riigikogu hakkab menetlema emakeelepäeva riigipühaks nimetamist

Seletuskirja järgi väärtustaks emakeelepäeva riigipühaks kuulutamine inimest ja tema kaudu eesti keelt. "Eesti keel riigikeelena on üks meie riigi tugisambaid. See on tugisammas, mis hoiab toimimas asutused, parlamendi, hoiab koos meie koolivõrgu ja viib edasi demokraatliku Eesti elu. Keel on üheaegselt võimalus, vahend ja struktuur, millega luuakse iga päev uut elu. Eesti keel on Eesti riiklik taristu, mis vajab pidevat hoolt ja tööd, tunnustust ja kasutamist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon," seisab seletuskirjas.