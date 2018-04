Maaameti e-teenused on taas kättesaadavad

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Margit Martinson ütles, et kui välja arvata paar e-teenust, siis põhimõtteliselt on e-teenused taastatud. Tema sõnul said maaameti välised teenused taastatud öösel kella 3 paiku ning reede hommikul said inimesed neid juba kasutada. "Meil võib tekkida probleeme jõudlusega, kuid olukord on kontrolli all."