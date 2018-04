Algab merepäästet tutvustav teemakuu

"Kuna merepääste hõlmab paljusid osalisi, otsustasime teemale pühendada terve kuu - merel juhtunud õnnetuse korral abistavad hädasolijat nii merevalvekeskuses töötavad koordinaatorid kui ka vee- ja vajadusel õhusõidukite meeskonnad, sealjuures võib merepäästja olla politseiametnik, aga ka kutseline päästja või hoopis vabatahtlik. Kõik need inimesed on valmis appi minema isegi kõige karmimates ilmastikutingimustes, öösel ja päeval, ning just seetõttu leiame, et nende tööst tuleb laiemalt rääkida," sõnas Kohtla.