Viinatootja peab viina Lätist ostma

Ivanov märkis, et suvel on tal suuremat sorti pidu tulemas ning sestap mees Lätti sõitmise mõtteid mõlgutabki. “See on ikka väga jabur, aga hinnavahe on juba kolm eurot pudeli pealt.” Ja seda hinnalt, millega omanik ise oma tehasest viina saaks.

Nii ei ole ka imekspandav, et ekspordi osakaal Moe toodangus üha kasvab. Kui praegu läheb Moe viinast välismaale umbes veerand ja seal toodetud õllest pool, siis aasta lõpuks peaks kange alkoholi eksport kasvama pooleni ja õlle eksport koguni 80 protsendini toodangust.