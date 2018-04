Põhjuseks tuuakse usalduse kaotus, asi on käärinud juba mõne nädala.

Kui umbusaldusavaldus homme esitatakse, siis selle hääletuseni võib jõuda alles järgmisel volikogu istungil. Kõik asjaosalised on praegu küll napisõnalised, kuid Virumaa Teataja andmetel on nii reformierakonna kui ka praegu opositsioonis olnud sotside ja EKRE liikmed koos aru pidanud ja seljad kokku pannud ning vajaliku häälteenamuse kokku saanud. Umbusalduse läbisurumiseks on vaja 11 häält.

Rakveres on 21 volikoguliikme seas viis IRL-i liiget, kaks sotsi, kuus reformierakondlast, kolm keskerakonna, kaks EKRE ja kaks valimisliidu Rakvere Heaks esindajat, lisaks sõltumatu Roman Kusma, kes on reformierakonnast välja astunud.

Praegu moodustab reformierakond koalitsiooni koos IRL-i ja keskerakonnaga.

See poleks esimene kord Rakveres «paleepööret» korraldada. 2010. aasta augustis umbusaldati reformierakonna eestvõttel sotsist linnapea Rannar Vassiljevit ja tema erakonnakaaslast, abilinnapea Kairit Pihlakut. Toonane umbusaldusavaldus õnnestus seetõttu, et Roman Kusma ja Neeme-Jaak Paap hüppasid sotside fraktsioonist üle reformierakonna fraktsiooni. Siis sai linnapeaks Andres Jaadla ja abilinnapeaks praegune linnapea Marko Torm.

Rakvere linnavolikogu aseesimees Aleksandr Holst lausus, et tegemist on spekulatsioonidega. «Ei näe küll praegu mingit kindlat märki, et umbusalduse avaldamine tuleb. Olen kuulnud, et ka linnapea Marko Tormi tahetakse umbusaldada,» ütles Holst.

Holst ei eitanud, et läbirääkimisi on peetud erinevate volikogus esindatud jõududega. «Rakveres on nii palju suuri projekte käimas, räägime läbi, kuidas asjad kõige paremini toimida võiksid,» ütles ta. Päris keeruliseks ja isegi piinlikuks on läinud kultuurikeskuse ja riigigümnaasiumi teema.

Tundub, et koalitsioon ei jõua siiski selles koosseisus, mis pärast mulluseid valimisi tekkis, vajalikul määral üksmeelele. Pinged on õhus ning ilmselt suuresti just nende tõttu esitas esmaspäeval avalduse oma volikoguliikme staatuse lõpetamiseks veteranpoliitik Toomas Varek, kes oli Rakvere linnapea aastatel 1996-1999 ning on alates 1999. aastast kõikidel valimistel Rakvere linnavolikogu liikmeks valitud.

Volikogu liikme tööd ta küll nii kaua pole teinud, sest 1999-2011 kuulus ta riigikogusse, kus oli aastatel 2006-2007 ka esimees. Vahepeal, 2003. aastal, pidas ta põgusalt ka siseministri ametit.

Toomas Varek ise otsesõnu ei öelnud, et hetkesituatsioon talle lahkumiseks põhjuse andis. «Kaasaegne poliitika ei lähe päris igas asjas minu vaadetega kokku,» lausus ta diplomaatiliselt.

«Oldud ja tehtud on juba küll. Põlvkonnad vahetuvad ja elu läheb edasi,» rääkis Varek. Ta lisas, et ei läinud kellegagi tülli ja kellegi kohta midagi halvasti öelda ei taha.