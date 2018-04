Kelly Konetski-Ramul: «Mitte noorusest tingitud eksimus, vaid läbimõeldud ühisavaldus»

Mõistan, et minu noorusele tähelepanu osutamine on strateegiline ja mugav viis reaalses ebameeldivas olukorras fookust nihutada. Ma olen üle nelja aasta olnud Rakvere linnavolikogu liige, millal ma noorpoliitiku sildist vabanen?

Oleme siiani seisukohal, et Rakvere sotsiaaldemokraadid ei ole valmis kaasa lööma koalitsioonis, kus puuduvad selged seisukohad olulistes Rakvere linna arengu küsimustes. Ükskõik, kas need koalitsioonikõnelused siis aset leiavad või mitte ja millised need on.