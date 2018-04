Rakvere korraldab kultuuripealinnateemalise veebiküsitluse

Rakvere abilinnapea Triin Varek rääkis, et linnavalitsuse soov on Euroopa kultuuripealinna teemal rohkem infot jagada, tutvustades võimalusi ja loodavaid lisaväärtusi. «Soovime protsessi kaasata oma kogukonna ja partnerid, kavas on teha järjepidevat teavitustööd ning koguda antud teemal tagasisidet,» ütles Varek.