Rakvere koalitsioon läks lõhki: volikogu esimeest ootabki umbusaldamine

Umbusaldusavalduse tekst on järgmine:

Käesolevale avaldusele allakirjutajad rõhutavad, et Rakvere linnavolikogus pärast oktoobris 2017 toimunud valimisi moodustunud koalitsiooni koostöövõime ja vastastikune usaldus on kadunud.

Avaldusele on alla kirjutanud 11 volikogu liiget, mis annaks napi enamuse, kuid kohal ei olnud näiteks Siret Kotka-Repinskit keskerakonnast, Martti Kuusikut EKRE-st ja Liivika Ivanovi reformierakonnast, kes hääletaksid ilmselt ka umbusalduse poolt. See näitab ka, et allkirjad korjati ilmselt täna.