Video: kaitsevägi kutsub üles hoolikalt liiklema

Kaitseväe liikumise koordineerimise keskuse ülema kapten Toomas Pärnpuu sõnul on kaitseväe kolonnide marsruudid ja ajad valitud nii, et need koormaksid võimalikult vähe tavapärast liiklust. "Kohtudes kaitseväe kolonniga, tuleb varuda kannatust ning möödasõitudel veenduda selle manöövri ohutuses, kuna tegemist on raskeveostega mille mass võib olla kuni 110 tonni," ütles kapten Pärnpuu. "Nähes kolonni ees või lõpus alarmsõidukit või teedel liiklusreguleerijaid, tuleb kindlasti järgida nende juhiseid. Panustage riigikaitsesse viisakalt liigeldes."