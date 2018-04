Tšehhoslovakkia huntkoera on lihtne segi ajada hundiga, sest tema karvkate on võsavillemiga äravahetamiseni sarnane.

Siiski rääkis koera omaniku kolleeg Marili Mugamäe, kes otsinguid sotsiaalmeedias vahendab, et huntkoer ei ole agressiivne ja teda karta ei maksa. "Tšehhoslovakkia huntkoeras on küll umbes 30 protsenti hunti, aga ta on sõbralik, võõraste suhtes pigem umbusklik," rääkis Marili Mugamäe.

Sellepärast on väga ebatõenäoline, et võõral õnnestuks koer kinni püüda, pigem saab teda eemalt jälgida. Koeral on ka kaelarihm.

Tšehhoslovakkia huntkoer Lupe. FOTO: Erakogu

Noor Tšehhoslovakkia huntkoer Lupe on emane ning suure tõenäosusega jooksis ta Saiakopli külast, et minna järele oma omanikule Murastesse, kuna loom valib kiindumusobjektiks ühe inimese.

Tšehhoslovakkia huntkoer ehk Ceskoslovensky Vlsac on algupäraselt aretatud hundi ja Saksa lambakoera ristamise teel. Teda kasutatakse töökoerana.

Tšehhoslovakkia huntkoer on väga valvas, väsimatu, aktiivne ja elav. Vajab väga palju liikumist, 100 km päevas on tema jaoks tavaline, sobib elama ainult maakohta. Kuna ta on oma iseloomult ja käitumiselt hundiga sarnane, armastab elada karjas ja tal peab olema kindlasti kogenud omanik, kes käitub karjajuhina. Mőnedes maades, nt Rootsis, on see tőug keelatud.