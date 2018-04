Rakvere politseijaoskonna uus juht on Tarmo Tammiste

Prefekti sõnul on Tammiste üle kahekümne aasta oma elust ja karjäärist pühendanud riigi julgeoleku tagamisele. “Rakveres, kus kogukonnal on argiste probleemide lahendamisel politseile igapäevaselt kõrged ootused, räägib Tarmo kasuks töökogemus erinevatel ametikohtadel,” selgitas prefekt. “Ta on töötanud nii patrull- kui ka piirkonnapolitseinikuna ning Rakvere elanikuna mõistab hästi kogukonna vajadusi. Tarmo on väga nõudlik iseenda suhtes ja samas hindab ta kõrgelt meeskonnatööd, mis annab kindluse, et ta suudab juhina oma meeskonda motiveerida ning kohaliku politseipere Rakvere turvalisuse tagamiseks hästi tööle panna.”