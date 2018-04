Rakvere noortekeskus koondab droonihuvilised

“Sel momendil tundus mõte võistlusdroonide kasutamisest ulmeline, kuid kui Eesti noorsootöö keskus kuulutas välja nutiprojektide konkursi, sobis see just täpselt meile ning läks õnneks projekt käivitada,” kirjeldas Eigi idee reaalsuseks saamist.

Regulaarne ringitegevus hakkab Eigi sõnul käima sügisest, kuid projekti eeltegevustega ollakse ametis juba praegu ning lähiajal on oodata esimesi infopäevi. Droonilennutamise ringidesse on oodatud droonindusest huvitatud noored vanuses 7–26 eluaastat. Koos hakatakse käima Rakvere avatud noortekeskuse ruumides, aga mõistagi lennutatakse droone väljas, kui vastavad load selleks on hangitud ning kohad juhendajatega kokku lepitud.