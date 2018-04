Tarvanpää kevadkontserdil on täna kell 15 Tamsalu kultuurimajas ja kell 18 Rakvere rahvamajas laval üle saja tantsija, kellest noorimad käivad lasteaias ja kogenuimad on juba vanavanemad. Laval nähtav on kollaaž eriilmelistest rahvatantsudest läbi aastakümnete.