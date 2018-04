Natali Väli naaseb mõneks ajaks lavale

Tundelise draama esimesed proovid on juba selja taga ja Natali tunneb, et ühest küljest poleks ta nagu ära olnudki, teisalt aga on tunne teistsugune. Mõistagi on hinges ootus. Natali Väli tunnistas, et kui ta lapsega koju jäi, oli talle olulisim väikesega sideme loomine, kuid ta on mõistnud, et näitlejaamet on tema suur-suur armastus.

Natali ütles, et suvelavastus on hea turvaline võimalus proovida, kuidas perele selline uudne elukorraldus sobib. “Etendused toimuvad Rakvere lähedal ja neid on kindel arv – see on hea. Tuleb leida tasakaal ja rütm,” lisas ta.

Teatriperekond Väli loodab hakkama saada, toeks Natali ema ja abiline.