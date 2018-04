Triin Saks: ükski tegevus ei ole kultuuriministeeriumi eest varjatud

Sihtasutus annab kasutada kordoni ümbritsevat territooriumit, kuid ei saa selle eest olulist tulu, vaid niinimetatud halduskulude tasu: välitualetid, elekter helitehnika ja valgustuse tarbeks, esinejad kasutavad meremuuseumi maja tualette ja riietuvad sealsetes ruumides, õueala on hooldatud (muru niidetud ja prügi koristatud, prügikoristus). Kogu see tegevus ei ole olnud kultuuriministeeriumi eest varjatud.

Viru Folk on aastaid pealavaga olnud Lainela puhkeküla territooriumil, muuseum on panustanud lastele mõeldud üritustele tegevuspaiga võimaldamisega (Muumimaa, Klaveroloomad), lektooriumitega (looduse ja ajaloo teemal) ning viikingilaeva sõitudega. Jääb arusaamatuks, kas MTÜ Käsmu Külaselts soovib võtta need sarjad korraldajalt üle või soovivad nad sihtasutuselt Käsmu Meremuuseum elektrit, vett, tualette.