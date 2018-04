Narvas said joobes juhti jälitanud politseinikud kergelt vigastada

Esialgse info kohaselt pidurdas Mercedes Tallinna maantee ühes majahoovis nii järsult, et korrarikkujat jälitanud politseisõidukil ei õnnestunud kokkupõrget vältida ja politseiauto Škoda sõitis Mercedesele otsa. Sõidukit jälitanud politseinikud pidasid Mercedese roolis olnud alkoholijoobe tunnustega 34-aastase mehe kinni ja viisid ta Narva politseijaoskonda.

Teisi reisijaid Mercedeses ei olnud. Autojuhi täpse joobe selgitab välja ekspertiis, kõigi asjaolude väljaselgitamiseks on algatatud menetlus. Juhil on kehtiv juhiluba.

Politseinikud, 25-aastane mees ja 42-aastane naine, said arstiabi. Nende vigastused pole rasked.

„Õnneks on Narva tänavad varajastel hommikutundidel üsna tühjad ning joobes juhi tõttu ei saanud süütud inimesed kannatada. Tegemist on Narva kesklinnaga, kus liigub päevasel ajal palju sõidukeid ja inimesi ning tagajärjed võinuksid olla palju raskemad. Joobes rooli istumine ei ole aktsepteeritav ja tunnustan kolleege, kes suutsid kiiresti sellise juhi roolist kõrvaldada,“ ütles Ida prefektuuri operatiivjuht Indrek Püvi, kes soovib kolleegidele kiiret paranemist.

Narva politseijaoskonna teenindataval alal on toimunud sel aastal 10 liiklusõnnetust, vigastada saanud 15 inimest, kellest kolm on jalakäijad. Joobes juhtide süül on juhtunud kokku seitse liiklusõnnetust, vaid varalise kahjuga piirdus viis liiklusõnnetust ning kahes liiklusõnnetuses sai kannatada kolm inimest.