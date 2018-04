Avatud kalasadamate päev näitab sadama olulisust kalurile

Võsu sadamas vedas tänast avatud sadamate päeva eest MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing, mille juhatuse esimees Mari Sepp tundis heameelt, et rahva huvi oli kogu päeva vältel suur, sest iga üritus, mida mere ääres tehaks, on rannakalanduse populariseerimise eesmärgil ülioluline.

„Traditsiooniline rannakalandus tekkis uuesti 25 aastat tagasi peale vabariigi taasiseseisvumist. Okupatsiooniaastatel kadusid põlvkonnad ja noori ei tule sellele alale,“ tõdes Sepp selgitades, et rannakalandusse sisenemine on kallis, püügivahendite ja –lubadega käib kaasas omajagu bürokraatiat.

Seda olulisem on kaluritele avatud kalasadamate päev. „Et inimesed tuleksid sadamatesse ja saaksid aru sellest, miks rannakaluritele on sadamate olemasolu niivõrd oluline. Kui sadamaid ei ole, siis kalur merele ei saa,“ kõneles juhatuse esimees.

Et peale okupatsiooniaastaid kalur nüüd jälle merele pääseb, on suuresti Euroopa Liidu teene – sadamad arendatakse välja enamasti eurorahade toel. „Need on nii tublid, kes võtavad kätte ja rajavad sadama,“ kiitis Sepp eestvedajaid.