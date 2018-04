Verekeskus ootab Kadrinasse doonoripäevale

„Ootame väga Kadrina inimestega kohtumist, sest siinsed inimesed on alati usinalt meie doonoripäevi külastanud ning oleme väga elevil taaskohtumisest,“ sõnas Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp, juhtides ühtlasi tähelepanu, et johtuvalt haiglate tellimustest on viimasel ajal eriti suur nõudlus reesusnegatiivse vere järele, kuid täiendamist vajavad ka kõigi teiste veregruppide verevarud.