Enne lõkke tegemist tuleb veenduda, et see on piisavalt kaugel hoonetest ja metsast. Lõket tohib teha, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis ehk nõrga tuulega. Lõkke juures peab alati valmis olema ämber veega või tulekustuti. Lõket ei tohi jätta järelevalveta.