Avatud talude päevale saab registreeruda 8. maini

Viimastel päevadel on registreerumine 22. juulil toimuvale avatud talude päevale märkimisväärselt kasvanud, seega pikendatakse registreerumistähtaega, teatas ministeeriumi pressiesindaja esmaspäeval BNS-ile.

"Kevadisel ajal on maainimesel käed-jalad tööd täis, seetõttu otsustasime avatud talude päevale registreerumist nädala võrra pikendada," ütles avatud talude päeva projektijuht Kertu Kärk. "Soovime, et kõik külalislahked talud ja põllumajandustootmised saaksid end kirja panna. Tänase seisuga on end registreerinud 209 talu."