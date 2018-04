Tulekul on noorte töömess "Suveks tööle!"

"Aina suurem osa noori otsib endale suveks tööd. Tihtipeale on takistuseks vaid see, et nad ei tea, kuhu tööle kandideerida või mida täpsemalt neilt oodatakse. Seevastu tööandjatel on kindlad kriteeriumid, mille alusel noori tööle võtta. Samuti on selgeks saanud, et tööandjad ei julge noori tööle võtta, kuna teadupärast kaasnevad sellega lisakohustused. Kuid me püüame noorte töömessil korraldatavas arutelus just sellele tähelepanu pöörata, et seadused on leebemad. Töömess on oluline ka selleks, et noored ja tööandjad kohtuksid vahetult, mis on parem kui suhelda meili teel, ning teha mõlemale osapoolele kõik lihtsamaks."