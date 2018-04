Aqva tähistab 10 aasta juubelit, tuuritades kümnes linnas ja jagades kümneid auhindu

Kusma, kes on Aqva idee sünnist kuni praeguseni seal tegev olnud, rääkis, et kõik ei ole väga libedalt läinud ega lihtsalt tulnud. "Ikka suure töö ja pingutusega," lausus Kusma, kelle sõnutsi on ta pühendunud Aqvale ööpäev läbi.

Roman Kusma ütles, et on eriti uhke oma inimeste üle. "Meie motoks on kogu aeg olnud naeratus ja inimeste eest hästi hoolitsemine," sõnas ta. Kusma pidas suurimaks tunnustuseks seda, et klientide tagasiside on aastate jooksul olnud positiivne – seega pole nad taset langetanud. "Meile on palju öeldud, et mida te oma inimestele söödate, et nad kogu aeg naeratavad," lisas Kusma.