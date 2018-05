Leekpea liidab näitusel foto ja maali

Mari Riina Rist rääkis, et ilusate hetkede jahil ollakse kogu aeg, aasta ringi, ning suhtluskeel – eriti sotsiaalmeedias – on läinud üha pildilisemaks. “Peamiselt armastatakse pildistada loodust: lumiseid vaikusesse tardunud metsasid, kevadel looduse ärkamismärke, suvel õiteilu ning sügisel kirevate värvitoonide asendumist halli ning vaikusega,” sõnas kunstnik. “Rooma keiser Marcus Aurelius ütles, et kõik, mida me näeme, pole mitte tõde, vaid vaatenurk,” lisas kunstnik, kes on lõuendile jäädvustanud oma vaatenurga fotodel kujutatust.