Volbriöö möödus rahulikult

Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem Kristi Fuchs rääkis, et nõidade ööl olid Rakvere patrullpolitseinikud ja ka noorsoo- ning piirkonnapolitseinikud väljas täiendavate jõududega. "Küll aga on mul hea meel öelda, et volberdamine möödus hästi ja suuremate vahejuhtumiteta," lisas Fuchs.