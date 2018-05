See kõik ... on laval juba 75. korda

13. jaanuaril 2017. aastal esietendunud “See kõik on tema” on Rakvere teatri praegu repertuaaris olevatest lavastustest vanim. Loo lavastas Helen Rekkor teatriühendusest Misanzen, mängivad Tiina Mälberg ja Imre Õunapuu.

“Valgevene kirjaniku Andrei Ivanovi “See kõik on tema” paistab silma täpse ja terava probleemiasetuse, üllatava süžee ja kõrvalekaldumatu intellektuaalsuse poolest. Kuigi laval on vaid kaks näitlejat, pealegi üsna triviaalne paar – üksikema ja tema teismeline poeg –, igav ei hakka,” kirjutas Sirbis Veiko Märka.

Tuntud teatriblogija Danzumees aga arvab: “Kui peaksin seda tükki kirjeldama kõigest 1 sõnaga, siis selline sõna on täiesti olemas, mis “See kõik on tema” kokku võtab ja sellest jäävat tunnet kirjeldab – selleks on "HÄIRIV"."