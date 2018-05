Emadepäev algab üleeestilise kärumatkaga

Matkad on lihtsalt läbitavad nii lastele, nende vanematele kui ka vanavanematele. „Olen rõõmus, et nii paljud rahvaspordiürituste korraldajad ja kohalikud omavalitsused algatusega kaasa tulid. Kui mõnes Eesti paigas on veel soovi korraldada emadepäeva puhul kärumatk, siis programm on avatud,“ sõnas Kasterpalu.