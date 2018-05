Rakkes istutati kergliiklustee äärde sadakond puud

Istutatud puud, valdavalt pihlakad ja kuused, hakkavad edaspidi pakkuma tuulevarju kergliiklusteel liiklejatele ning on ka lihtsalt silmailuks.

Väike-Maarja vallavalitsusel on talgupäeva korraldamine juba tava. Tarvilikke ühiseid ettevõtmisi on olnud valla eri paigus. "Talgupäev on mitmel pool alles ees, meie otsustasime oma talgud nüüd ära teha. Õigel päeval saab igaüks minna talgutele juba sinna, kuhu soovib," rääkis vallavanem Indrek Kesküla.