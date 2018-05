Pentti Kangasluoma valiti saja sillaehitaja hulka

Veebigaleriis tutvustatud isikute hulgas on vabadusvõitlejaid, teadlasi, kultuuritegelasi, ärimehi, riigimehi ning tavalisi kodanikke. Neid, kes on seisnud vabaduse aate eest ja aidanud üles ehitada Eestit. Osa nendest on riskinud oma karjääri või isegi oma eluga Eesti vabaduse nimel.