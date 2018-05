Galerii: Rakveres avati EV 100 raames valminud seinamaaling

Sotsiaalkeskuse direktor Mairi Etverk rääkis, et suure teose kallal oli korraga tegutsemas lisaks idee autorile veel kaks kunstnikku ning kokku võttis maalingu valmimine aega kolm päeva. ‟Vihmane ja külm oli, kutsusin neid vahepeal tuppa sooja, aga nad tahtsid ikka töö õigeks ajaks valmis saada," rääkis Etverk.

Žürii otsusega valiti Rakvere sotsiaalkeskuse laste päevakeskuse seina võidutööks «EV 100», mille autor sai inspiratsiooni Eesti filmiklassika suurteosest «Kevade». «Kui Arno kooli jõudis, teadis Toots juba rääkida, et Eesti vabariik saab kord 100-aastaseks,» on Tedresaar oma «Kevade»-ainelise seinamaalingu sünni kohta rääkinud.

16. mail avatakse seinamaaling Rakvere põhikoolis. Kui sotsiaalkeskusele esitati maalinguks konkreetne näidis, siis põhikooli pere sai maalingu teemal kaasa rääkida. Kooli huvijuhi Evelin Rikma sõnul lähtuti valikul just kooli iseloomust ja visioonist. ‟See ei ole juhuslik pilt,« lausus huvijuht. Rakvere põhikooli seina kavandi võidutöö on »Akrobaadid", mille autoriks on samuti Edgar Tedresaar.