Euroopa sumomestrid selguvad tuleval aastal Eestis

Vahepealsete aastate jooksul olnud muudatustest kõneledes ütles Jaadla, et sportlaste hulgas on toimunud põlvkondade vahetus. "Sportlaste poole pealt näen palju uusi särasilmseid ja tahtega tegijaid," rääkis ta. "Viimase kümne aastaga on muutunud samuti Euroopa sumoliit. Kui seal eksisteerisid vahepeal teatud siseprobleemid, siis tänasel päeval keskendutakse ikkagi kvaliteedile. Ka võistluste korraldamisel peaksid eesmärgid olema sarnased olümpiaaladega – kui tahame teha ikkagi tipptasemel asja, siis teeme seda tipptasemel."

Andres Jaadla lisas, et Eesti Sumoliidu 14 liikmesklubist on puhtalt sumomaadlusele keskendunud klubisid üks: Lääne-Virumaal tegutsev Eesti Karud. Kõikide ülejäänud liikmete taust on seotud ühe või teise maadlusviisiga. "Noorte hulgas on toimunud teatud kasv. Siin on oma roll sellel, et sumo on teatud mõttes mänguline ala," lausus sumoliidu president.