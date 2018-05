Käsipallikuked said ootamatult sugeda

Tapalt pärit Nelke ütlusel tunneb Cocks puudust vigastusest taastuvast põhipommitajast Nico Rönnbergist, kellele teeb häda õlatrauma. Nelke sõnas, et juhtmängija tervislik seisund on nii-öelda piiri peal, mistõttu otsustati esialgu tema mängitamisega liigseid riske mitte võtta. "Tundub, et tahtmist mehel jagub, ja ta ise räägib, et õlg on korras," lisas Paavo Nelke.