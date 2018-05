Tänavu on kavas idapiiri väljaehitamiseks kulutada 17 miljonit

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri sõnutsi on kevade seisuga lõplikult valmis ja vastu võetud kaks katselõiku ning ees seisab ka katselõikude testimine. Tänavu jätkatakse elektriliitumise punktide rajamisega ning plaanis on suuremahulised hanked ja investeeringud kokku 17 miljoni euro eest.

Vaheri sõnul on endisel päevakorral küsimused piiririba laiendamisest, läbirääkimised maaomanikega kestavad. Samuti jätkuvad piirivalve infosüsteemi Kilp arendustööd ning juhtimispunktide väljaehitamine.

Ka kavatseb politsei- ja piirivalveamet rajada Narva jõele kolme radaripositsiooni, mida hakatakse kasutama Vasknarva, Punamäe ja Permisküla kanti jääva piiriäärse ala valvamiseks. Radaripositsioonide rajamiseks ostis amet maad juurde, et vajaminev taristu ära mahutada. Praegu käivad radaripositsioonide rajamiseks vajaminevad ettevalmistustööd, sealhulgas ehituslubade hankimine. Edasi ehitatakse vastavad tornid ja tellitakse vajaminev tehnika ehk kaamerad ja radarid. Töödega loodetakse valmis saada selle aasta lõpuks või hiljemalt 2019. aasta alguses.

Ka sel aastal ootavad ees Peipsi järvistul piirirežiimi ala tähistamine toodritega ning Narva veehoidlale mullu paigaldatud toodrite asukohtade korrigeerimine selleks, et ennetada ebaseaduslikke ületusi. Neid töid koostöös veeteedeametiga alustatakse loodetavasti juba maikuus, sõltuvalt ilmastikuoludest.

Lähiajal lõpetatakse ka Narva jõe lähistel piiriäärsel alal piiripostide paigaldamine, mis tähendab, et kogu Eesti-Vene piir (välja arvatud väljavahetamisele kuuluvad maad) saavad piiripostidega kaetud.

Valitsuskabinet koguneb mai lõpus, et saada hinnang Eesti idapiiri tehnilise seire ja valvesüsteemi ning taristu kontseptsiooni tõhususele Euroopa Liidu Piiriagentuurilt (FRONTEX) ja Riigi Kinnisvara AS-ilt. Samuti on piiritaristu ehitusprojektile tellitud analüüs väliselt eksperdilt, see valmib suvel.