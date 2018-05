Õhutõrjepataljon näitas Siilil täpsust

"Selleks et suurendada õhutõrjepataljoni võimekust ja harjutada koostööd siin paikneva liitlaste lahingugrupiga, on väga oluline läbi viia mastaapseid lahinglaskmisi," ütles õhutõrjepataljoni ülem major Tanel Lelov. Ta lisas, et laskeharjutus läks väga edukalt ning hea meel oli näha nii palju huvilisi nii reservväelaste hulgast, kaitseministeeriumist, keskkonnaametist kui ka kohalike elanike seast.