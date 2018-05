Kümned tuhanded inimesed koristavad "Teeme ära!" talgupäeval

Täna on "Teeme ära" talgupäev. Kavas on üle 2100 talgu vähemalt 40 000 osalejaga. Foto on illustratiivne.

"Teeme ära!" talgupäevast võtavad laupäeval osa kümned tuhanded inimesed, et koristada Eestit risust ja prügist. Osavõtt on suur – kavas on üle 2100 talgu vähemalt 40 000 osalejaga. Lääne-Virumaal on registreeritud 125 kohta, kus on võimalik tööd rassida.