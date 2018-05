David O`Brock alustab koristamist koduhoovist

Rakverlane kehastas sotsiaalmeedias nähtavas klipis televisiooni uudisteankrut, kes intervjueerib talgupäevaga seoses muu hulgas itaallasest keskkonnateadlast Enzo Fafoinot.

Videosse sattus O`Brock oma tuttava, talgupäeva «Teeme ära!» turundusjuhi Erik Sakkovi kaudu. «Kuna tegemist on ülemaailmse aktsiooniga, tekkis neil rahvusvahelise klipi tegemise vajadus. Kui ta [Erik Sakkov] mõtleb kellegi peale, kes räägib inglise keelt emakeelena, siis mõtleb ta minu peale. Nii nad võtsidki julguse kokku ja küsisid, ning mina olin loomulikult kohe nõus, sest see on väga tähtis teema. Väikest viisi ühiskondlikku tööd tuleb ikka teha,» kõneles David O`Brock.

Ta lisas, et näitlemine on talle loomuomane ja vägagi meelepärane tegevus. «Mul on selline iseloom ja selles mõttes ei ole mingit probleemi. Üks asi, mida suurettevõtete juhid peavad omandama, ongi väikene näitlemis- või esinemisoskus,» lisas O`Brock, kes on varasemalt astunud lavalaudadel üles nii saksofonist Lembit Saarsalu kui ka ansambliga Kukerpillid.

ETV stuudios märtsis filmitud kahe ja poole minuti pikkune videoklipp saadi «purki» väga kiiresti, umbes tunni ajaga. «Väga chill! Kuna ma ei tegele sellega iga päev, oli tegijatel minuga väga palju kannatust: kasutasime teleprompterit ja lisaks oli uus telestuudio koht, kus ma polnud varem käinud,» rääkis David O`Brock.

Ülemaailmne talgupäev «Let`s do it!» leiab aset 15. septembril. Aktsiooniga on praeguseks liitunud rohkem kui 16 miljonit inimest 113 riigis. Talgupäeva korraldajate soov on liita järgmise paari aasta jooksul kuni 150 riiki.