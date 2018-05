Väike samm suure hüppe eel: talgutega aidati Vaeküla viinavabrik uuele elule

Kui Vaeküla viinavabriku arendusprojekti üks eestvedaja Rauno Viro sattus eelmisel aastal Vaekülla, mõistis ta, et see on nõiduslik paik. Vaikne koht, kus elab vaid 150 inimest, avaldas muljet ja tekitas missioonitunde. Ta soovis just siin väikeses kohas midagi suurt ära teha.

Rauno Virol tekkis plaan luua destilleerimiskoda ja anda 1886. aastal valminud Vaeküla mõisa endisele viinavabrikule nõnda tagasi tema algupärane roll. Lisaks on tal kavas avada juugend- ja industriaalstiilis pubi ning tsirkuse residentuur.

Destilleerimise kohta rääkis ta, et jooki, mida tegema hakatakse, ta nimetada veel ei tahaks, kuid ilmtingimata saavad inimesed viinavabrikus mekkida kohalikku õlut.

Tsirkusepaiga idee sündis Rauno Viro sõnul seetõttu, et Viro elukaaslane on õhuakrobaat, ja seega ta teab, et kogu Baltikumis pole tsirkuseartistidel kuskil proove teha. Sellest vajadusest saigi alguse mõte ruume kasutada ka harjutamiseks. “Tsirkuseinimestel on kohustus peale harjutamist ka etendus anda. Pealtvaatajatel on võimalik tulla siia seda siis vaatama,” lubas Viro.

“Teeme ära!” talgupäeval mööda viinavabrikut jalutades oli näha, et tööd on teha veel palju.

Rauno Viro arvas, et juba sügisel elab ta siinses hoones sees. Selleks ajaks on katus vahetatud ja saal on valmis. Siis saab Tallinna Filharmoonias töötava mehe sõnul viinavabrikust paik, kus toimuvad kontserdid ja teatrietendused.

Talgupäeval oli Viroga koos hoonet kõpitsemas 25–30 inimest. Nende seas Vaeküla inimesi ja tema enda tuttavaid-sõpru.