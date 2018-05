Kõlavad juubelilaulupeo laulud, teiste seas Urve Tinnuri looming

Esitluskontserdil kõlab eelkõige uudislooming laulupeo teiselt kontserdilt, kuid kavas on ka tuttavaid ja armsaks saanud palu, teatas laulu- ja tantsupeo sihtasutus.

Kollektiivide ja kooride juhtidele mõeldud esitluskontsert on oluline osa laulupeoks valmistumise ja õppeprotsessist, kus on võimalik kuulata palasid sellisena, nagu nad laulukaare all kõlama hakkavad.