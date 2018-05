Kaitseliit pidas esimese jalaväebrigaadi koosseisus lahinguid

„Kuna harjutusel osalenud üksused on juba pikalt kokku harjutanud, saime sel korral keskenduda spetsiifilisetele lahinguülesannetele. Hea meel on tõdeda, et kaitseliitlased on muutunud aasta-aastalt paremaks,“ ütles brigaadiülem kolonel Veiko-Vello Palm, kelle sõnul oli koostööharjutusel võimalus manöövreid katsetada ning sellised lisaharjutused on hoolimata esimese jalaväebrigaadi tihedast õppuste kalendrist alati kasulikud.