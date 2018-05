Vähiliit: Eestis on sagenenud melanoomi haigestumine

Mittemelanoomseid pahaloomulisi nahakasvajaid diagnoositi 2015. aastal Eestis 509 mehel ja 922 naisel. Eestis avastatakse aastas umbes 1430 nahavähi juhtu. Melanoomi uusi haigusjuhte esines 2015. aastal 105 mehel ja 167 naisel.

Eesti elanike üha sagedasem reisimine päikeserohketesse riikidesse ja seal mõõdutundetu päevitamine ning noorte üha tihedam solaariumi külastamine on kasvatanud pidevalt nahavähki ja naha melanoomi haigestumist, teatas vähiliit.

Päikesevalgus on oluline, et toota organismile vajalikku D-vitamiini, see on vajalik ka kaltsiumi imendumiseks ja luude kasvuks. Kuid päikesega liialdamine, sealhulgas kunstpäikese ehk solaariumi kasutamine, suurendab nahavähi ja melanoomi tekke võimalust, samuti kiirendab see naha vananemist, vähendab immuunsüsteemi tõhusust ning põhjustab ka silmahaigusi. 50–90 protsendi nahavähi juhtude põhjuseks on liigne ultraviolettkiirgus.

Kuigi tegu on vähiga, mida on võimalik varakult avastada, on suremus nahavähki ja eelkõige melanoomi kõrge. On oluline märkida, et kuigi meestel esineb nahavähki poole vähem kui naistel, sureb neid sellesse haigusesse poole rohkem. Selle peamiseks põhjuseks on haiguse liiga hiline avastamine.

Nahavähile pöörab Euroopas kõige suuremat tähelepanu organisatsioon Euromelanoma, mille asutasid dermatoloogid 1999. aastal Belgias. Praeguseks on aktiivsed 33 Euroopa riigi arstid, Eesti arstid nende seas. Euromelanoma eesmärkideks on elanike skriinimine melanoomi/nahavähi varajaste juhtude avastamiseks ja inimeste harimine, et hoida ära nahakasvajatesse haigestumist.

Nahavähi ennetamiseks on oluline jälgida oma nahka ja muutuste korral sünnimärkides pöörduda kohe arsti poole. Tähtis on teada, varane haiguse avastamine tagab parima ravitulemuse. Mida väiksemate muutustega alustada ravi, seda lihtsam see on ja seda kindlamini saab terveneda.