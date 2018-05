Kadrina õpilased olid edukad keskkonnateemalisel konkursil

Žürii liikmed leidsid, et noored näevad lõhet inimtegevuse ja loodusliku tasakaalu vahel. Puidust tooteid kujutati väga vähestel töödel. Tööd olid siirad, paljud olid lahenduseks valinud probleemi loosungliku dramatiseeringu, kujutades ideed vastanduse kaudu.

Žürii nentis esitatud tööde põhjal kokkuvõtvalt, et noorte loodustundmine on kehv. Arendamist vajavad probleemi püstitamise ja käsitlemise oskus, et kunstiline lahendus otsiks väljapääsu, mitte ei tegeleks vaid olukorra visandamisega.