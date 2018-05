Riigikogu hakkab parandama abipolitseinike kaasamise võimalusi

Eelnõu esitajad märgivad seletuskirjas, et muudatuse põhiline mõju on politseiametnike ja abipolitseinike vahel politseitöö ühtlustamine, mis tõstab eelkõige politsei tehtava töö kvaliteeti ja tugevdab sisejulgeolekut, teatas riigikogu pressiteenistus.

Kuna abipolitseinike osakaal politseitöös on järjepidevalt suurenenud, välditakse näiteks tulirelva kasutamise viimisega samadele alustele, nagu on politseiametnikel, võimalike olukordade teket, kus politseipatrull ei saa reageerida väljakutsetele adekvaatselt ja ohtu maksimaalselt minimeerides.

Samuti loob see aluse paremaks väljaõppeks ja koolitusteks koos politseiametnikega. Elektrišokirelva kasutamise võimaldamisega ühtlustatakse erivahendite kasutamise võimalust, mis välistab olukorra, et abipolitseiniku osalusel patrull on kehvema reageerimisvõimega. Kuna aastatega on abipolitseinikud aina enam kaasatud politseitöösse, on paraku seadustesse jäänud suuri lünki, mis vajavad täitmist.