Võistlusprogrammi oli eelkonkursi põhjal valitud kuus seriaali, teiste seas "Pank". Festivali lõppedes anti välja kaks preemiat, millest Special Mentioni auhind anti sügisel ERR-is esilinastuvale sarjale "Pank". Sarja produtsendi Paul Aguraiuja sõnul on tal erakordselt hea meel, et seriaal on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu. "Meie eesmärgiks oli teha lugu, mis kõneleks 1990-ndate Eestist nii siinsele kui välismaisele publikule," ütles Aguraiuja. "Mul on hea meel, et žürii, kuhu kuulusid teiste seas Suurbritannia Rahvusliku Filmikooli juht, Norra filmikooli direktor ning Berliini Filmi- ja Teleakadeemia juht, leidsid, et meie lugu on esiletõstmist väärt."

Lisaks võistlusprogrammile toimusid Brnos eriseansid verivärskete Taani, Norra, Saksamaa, Belgia ja mitmete teiste riikide seriaalidega, erilinastusena näidati aga Lars von Trieri 1994. aastal valminud sarja. Venemaa oli võistlusprogrammis esindatud nende suurseriaaliga "Gogol".

"Pank" esilinastub sügisel ERR-is ning selle teleõigused on juba soetanud ka näiteks Soome rahvusringhääling YLE. Sari valmib EV100 programmi raames ning selle suurrahastajaks on Eesti riik. Ka seriaali peasponsor Olerexi toetus on EV100 juubelikingitus Eestile. „Meie visioon langes mitmes punktis kokku Olerexi eesmärkidega toetada Eesti talentide ning lugude jõudmist välispubliku ette. Selles osas on meil väga hea meel, et saame koos realiseerida unistust teha Eestis maailmatasemel kultuuri,“ selgitas partnerlust sarja produtsent Paul Aguraiuja.