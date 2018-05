Taaskasutus kui elustiil

Lõuna ajal kiire tiir kaltsukast läbi on üsna tavaline. Olgu lihtsalt uudistamiseks või näiteks mõne konkreetse asja otsinguil. Pole uudis, et majanduslikult jõukad inimesed ostavad tihti odava hinnaga kasutatud asju. See ei tähenda, et asjad on odavad. Niinimetatud kaltsukatest võib leida vägagi tuntud brändide tooteid. Isegi suisa tuttuusi või vähemalt vähe kantud. Asjad satuvad kaltsukatesse mitmel moel ja pole imestada, kui soetad sealt enda teadmata mõne kuulsuse garderoobist pärit esemeid.

Kui meie põhjanaabrid soomlased harrastavad taaskasutuslikku elustiili juba ammuilma, käivad regulaarselt kogukondlikel kirbuturgudel, kus alati hulk külastajaid, siis eestlaste seas võtab selline maailmasõbralik mõttelaad alles hoogu.

Oma vana kraami ei taheta enam naljalt prügikasti visata, ikka soovitakse kord armas olnud asjale uus elu anda ning see näiteks sõbrale kinkida või kirbukale viia. Igale asjale leidub ostja, tuleb vaid määrata õiglane hind ja osata pisut müügikunsti.

Kirbukale võib inimest ajada ka mure tervise pärast. Näiteks ei kannata tundliku nahaga või allergilised inimesed uutesse rõivastesse tootmisest jäänud kemikaale. Juba kasutatutest on need aga mitme pesuga välja uhutud.

Rakveres tegutsevad kirbukad ja teise ringi poed on näidanud elujõulisust ning võib arvata, et nende klientuur üha kasvab: kas siis selle tõttu, et hinnad kerkivad, kuid palgad ei jõua järele, või siis põhjusel, et inimesed tajuvad oma rolli ökoloogilise jalajälje vähendamisel.

Rakveres on 26. mail rohenädala raames hoovimüükide päev: igaüks võib oma õue kauplemiseks avada.