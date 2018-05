Paavo Nelke noppis taas ühe Soome meistri tiitli

Meistrikulla üle võivad eriliselt uhkust tunda Tapa kandi inimesed, sest just sealt on sirgunud praegune Cocksi väravavahtide treener Paavo Nelke. "Viimane mäng oli meeskonnale sellel hooajal seitsmekümne viies, mida ikka annab järele teha. Ennast valdas täpselt selline tunne – hea, et läbi sai. Mingit erilist meistri fiilingut küll ei ole, vaid pigem tundsin kergendust," rääkis Nelke ja tõi mängujärgse olukorra kirjeldamiseks ilmeka näite meeskonna rõivistust. "Kui otsustava matši järel toodi meestele riietusruumi õlut, siis ei pakkunud see kellegile huvi," ütles ta.