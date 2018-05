Tööinspektsioon kontrollis tootmisettevõtteid

Tööinspektsiooni töötervishoiu talituse juhataja Silja Soone sõnul on inimese organism loodud tegutsema valges ning puhkama pimedas. Ööpäevase rütmi muutudes on töötajad rohkem ohustatud närvisüsteemi, hingamisteede, südame- ja veresoonkonna ning seedeelundite haigustest. Sageli esineb öötööd tegevatel inimestel ka psüühikahäireid ja depressiooni. Seoseid on leitud ka teatud tüüpi pahaloomuliste kasvajatega, näiteks rinna- ja eesnäärmevähiga. "Tööandjad peavad mõistma, et öisel töötamisel on oluliselt suuremad riskid. Kui öötöö on ettevõttele vajalik, tuleb riske adekvaatselt hinnata, võimaldada töötajatele sagedasi puhkepause ning korraldada tervisekontrolle töötervishoiuarsti juures," lausus Soon.