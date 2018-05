Video: Rakvere politseiosakonnas teeb karjääriredelil esimesi samme Mauser

Koerajuht Raul Bamberg, kes kohtus Mausriga alles nädal tagasi, rääkis, et koostöö sujub neil iga päevaga üha paremini.

Koerajuht, kes on seni kasvatanud üles kaks politseikoera, ütles, et Mausrist tundub kasvavat hea teenistuskoer. "Ta ei karda, on iseloomuga," iseloomustas Bamberg kutsut, kes hakkab tulevikus pätte püüma ja kadunud esemeid otsima.