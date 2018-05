Uue hoone ehitamise vastased kaitsesid Vabaduse platsi

Riigigümnaasiumile ette nähtud ala oli piiratud valgesse kilesse mässitud ajutise aiaga.

“Näitame, kust riigigümnaasiumi piirid hakkavad minema,” sõnas Rakvere Vabaduse platsi kaitseks korraldatud toetusürituse üks eestvedajaid Andres Jaadla.

“Teed meil ei õnnestunud kinni panna, aga kui vaadata seda liiklushulka, mis siitkaudu kulgeb, saab jube olema, kui koolimaja keset tänavat ehitatakse,” kõneles ta.

Rakvere abilinnapea Triin Varek püüdis oponeerida, lausudes, et riigigümnaasiumi maja ei pruugi ilmtingimata teed kinni panna. “See on ainult üks võimalus, lõplikult selgub kõik arhitektuurikonkursi käigus,” ütles Varek.

Linnavolikogu liikme Roman Kusma sõnul on planeeringus paraku ette nähtud hoone ehitamine just keset teed. “Ja muinsuskaitseamet soovitab tungivalt siia mitte ehitada,” lisas ta.

Rakvere linnapea Marko Torm rääkis, et muinsuskaitseametil on mitu seisukohta. “Üks soovitab mitte ehitada, teine aga ütleb, et kui ehitate, siis mitte üle kahe korruse kõrguse hoone,” teatas Torm.

Kahekorruseline riigigümnaasiumi hoone aga Roman Kusma kinnitusel planeeringualale ilma teed sulgemata ei mahu, isegi kolmekorruseline mitte. “Meie võitleme selle vastu, et siia riigigümnaasiumi maja ehitatakse,” lausus Kusma. Triin Vareki sõnul ei võitle linnavalitsus mitte millegi vastu, vaid soovib leida parimat lahendust.

Rakverlanna Tiiu Heinsalu aga soovitas ehitada riigigümnaasiumi hoopis praeguse punamonumendi kohale. “Oleks üks probleem vähem ja lastel lähemal staadionil käia,” rääkis Heinsalu.

Tuleviku tänava elanik Heiki Hallik nentis, et linnaruum võiks olla avatum ning looduskeskkonda ei tohiks hävitada. Rakvere linnavolikogu liige Marti Kuusik meenutas enda kolleegidele volikogus, et poliitikud ei ole kõige paremad linnaplaneerijad. “Oleme väljas selleks, et mitte lasta Vabaduse platsi arhitektuurselt moonutada,” lausus ta.

Kuusiku pinginaaber linnavolikogus Anti Poolamets rääkis, et aktsiooni ajal ei pöördunud korraldajate poole ühtegi inimest, kes oleks soovinud ­riigigümnaasiumi ehitamist L. Koidula 11b kinnistule.

Poolamets pakkus, et 80–90 protsenti Rakvere elanikest pooldab riigigümnaasiumi rajamist Rakvere gümnaasiumisse. Nii mõnigi linnaametnik on öelnud, et tegelikult ei tähenda volikogu otsus riigigümnaasiumi asukoha kohta eriti midagi ning Riigi Kinnisvara AS langetab lõpliku otsuse. Ning selleks võib olla ka riigigümnaasiumi ehitamine ametikooli juurde või selle sootuks ehitamata jätmine, sest riigigümnaasiumidele mõeldud eruroraha on otsas.

“See on küll häma, et riik ei ehita,” ütles Roman Kusma. “Kohustus on võetud igasse maakonda riigigümnaasium teha, ja kui meie ei otsusta, siis tehaksegi ametikooli juurde,” lisas ta.

Tähelepaneliku linnakodaniku teate peale käis kohal ka politsei, et kontrollida, kas üritus on ikka seaduslik, kuid paberimajandus oli korras.